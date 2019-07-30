Глава Общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова дарит дом в Верховажском районе

Председатель Общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова подарит дом в селе Шелота Верховажского района тому, кто захочет там жить. Об этом женщина написала на своей странице в соцсети и выложила фотографии.

- Это не мой родовой дом, я купила его в 90-е, можно сказать, случайно. Потому что в то время детские лагеря закрылись, дети мои, племянники, племянницы были в городе. Мы все работали, оставлять их в городе не хотелось. И вот мы как-то поехали за брусникой, и там продавался этот дом. Дом старинный, не поклеен ни разу, русский пятистенок – широкие половицы, лавки, две печки русские. Он, конечно, был не в очень хорошем состоянии, мы его подремонтировали. И вот уже года три им не пользуемся, поскольку все выросли, все разъехались. А дом без хозяина… Крыша начала течь, огород нужно содержать. И я приняла решение, что лучше, пусть там кто-то захочет жить, чем он пропадет, - рассказала Newsvo Ольга Михайловна.

Посоветовавшись с семьей, Ольга Данилова решила, что продавать дом не будет, а отдаст просто так, потому что человеку, который будет там жить, придется вложиться в его ремонт.

- Мужчина с руками спокойно это все отремонтирует, а печки хорошие, бревна хорошие. Но деревня не такая уж жилая. Хотя дорога хорошая туда. И соседние дома там можно, наверное, прикупить за небольшую цену. Если бы человек нашелся, там осел, деревня бы ожила, я была бы очень рада, - говорит Ольга Данилова.

По ее словам, первые отклики уже есть: дом будут смотреть люди из Вельска, из Вологды.