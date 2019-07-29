Данил Калинин из Верховажского района стал Чемпионом России по летнему биатлону среди юниоров

29.07.2019 [Спорт]

В Тюмени на арене «Жемчужина Сибири» прошел Чемпионат России по летнему биатлону. Соревнования носили отборочный характер к Чемпионату и Первенству мира по летнему биатлону, который пройдет в Раубичах (Белоруссия) с 23 по 25 августа.

Заявки для участия в отборочных соревнованиях подали 50 мужчин, 26 женщин, 49 юниоров и 34 юниорки.

Данила Калинин, воспитанник Верховажской ДЮСШ, выступая сейчас в параллельном зачете за Санкт-Петербург и Вологодскую область, одержал победу в масс-старте на 12,5 км. среди юниоров. Всего на старт вышло 25 человек, только ему одному удалось пройти все 4 огневых рубежа без промахов. Второе место, с отставанием более 20 секунд, занял тюменец Вячеслав Малеев, на третьем - представитель Мордовии Кирилл Ануфриев.

По итогам соревнований был назван предварительный состав для участия в чемпионате мира.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде появилось еще одно ПАТП-1
«Я с вами»: Борис Гребенщиков поддержал зеленую набережную в Вологде
 «Я/МЫ набережная»: сотни вологжан пришли на митинг против бетонирования берегов реки
Администрация Вологды не стала покупать контактные сети вологодских троллейбусов
В Вологодской области будут разводить атлантического лосося
«Зачем нам такой город?»: многодетным семьям в Охмыльцево в Вологде пришлось делать дорогу из линокрома
В Великом Устюге мигранта из Узбекистана оштрафовали за незаконную продажу специй
Виктория Цуранова из Вологды выиграла конкурс красоты мужского журнала «MAXIM»
Глава Общественной палаты России посоветовал властям Вологды слушать архитекторов
Череповчанин перевел мошенникам 715 тысяч рублей, надеясь получить компенсацию за некачественный чай
29.07.2019 [Общество]

«Презентационно-сервисный центр» пытался через суд удалить два материала с сайта Newsvo

819
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сертификат на допобразование ребенка в Вологодской области можно будет реализовать в частных центрах
Данил Калинин из Верховажского района стал Чемпионом России по летнему биатлону среди юниоров
В больнице № 2 в Череповце из кабинета врачей сделали склад
Трое череповчан слили 870 литров дизельного топлива со служебных тракторов
Иностранцам могут запретить владение и управление значимыми интернет-ресурсами в России
Спортивная акция «Бегущие огни» пройдёт в Вологде в парке Ветеранов 31 июля
170-летний дуб, растущий в Бабаевском районе, включили в список памятников живой природы
 


29.07.2019 [Общество]

«Презентационно-сервисный центр» пытался через суд удалить два материала с сайта Newsvo

819
0
29.07.2019 [БлогоVO]

Как же надо не любить свой город

290
0
29.07.2019 [Обзор Прессы]

Одна палатка целиком сгорала за пару минут. Что происходило во время пожара в палаточном городке «Холдоми», где погибли четверо детей

103
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика