Данил Калинин из Верховажского района стал Чемпионом России по летнему биатлону среди юниоров

В Тюмени на арене «Жемчужина Сибири» прошел Чемпионат России по летнему биатлону. Соревнования носили отборочный характер к Чемпионату и Первенству мира по летнему биатлону, который пройдет в Раубичах (Белоруссия) с 23 по 25 августа.



Заявки для участия в отборочных соревнованиях подали 50 мужчин, 26 женщин, 49 юниоров и 34 юниорки.



Данила Калинин, воспитанник Верховажской ДЮСШ, выступая сейчас в параллельном зачете за Санкт-Петербург и Вологодскую область, одержал победу в масс-старте на 12,5 км. среди юниоров. Всего на старт вышло 25 человек, только ему одному удалось пройти все 4 огневых рубежа без промахов. Второе место, с отставанием более 20 секунд, занял тюменец Вячеслав Малеев, на третьем - представитель Мордовии Кирилл Ануфриев.



По итогам соревнований был назван предварительный состав для участия в чемпионате мира.