В больнице № 2 в Череповце из кабинета врачей сделали склад

В Вологодской областной клинической больнице №2 в Череповце ординаторскую превратили в склад. В таких условиях врачи работают уже третий год.

- Вот есть у меня крыша над головой, работаю, вроде бы чуть-чуть зарабатываю, оказываем "ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ" как у нас везде любят рапортовать и пиариться, но, приходя на работу, я с каждым разом все сильнее и сильнее чувствую,что я БОМЖ, даже БОМЖ С ПРИВИЛЕГИЯМИ!!! УРА!! по крайней мере это мне так видится, и по отношению руководства к своим работникам. Вот эта наша ординаторская не меняется уже третий год, при том, что руководство в курсе и когда самолично увидели, сказали, что в течение года исправят, ведь места под эти коробки нет нигде, а мы уже привыкшие, зачем других стеснять, мы и в складе можете посидеть, - написал врач Алексей Юницын, выложивший в соцсеть фотографии ординаторской-склада (см. фото).

Алексей справедливо отмечает, что проблемы в медицине не решаются, а все недовольство пациентов отражается на врачах, хотя они сами - жертвы этой же системы: