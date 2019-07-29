Трое череповчан слили 870 литров дизельного топлива со служебных тракторов

Полицейские задержали троих работников крупного предприятия в Череповце. Их подозревают в краже дизельного топлива и его дальнейшей перепродаже.

В полицию обратился представитель предприятия. Он сообщил, что была обнаружена недостача более 870 литров топлива. Ущерб составил порядка 30 тысяч рублей.

Полицейские задержали работников предприятия, причастных к краже топлива. Ими оказались трое, ранее не судимых череповчан в возрасте от 33 до 40 лет.

«В течение месяца, практически каждую смену, злоумышленники сливали топливо со служебных тракторов. Накопив определенное количество дизеля, они связывались с „заказчиками“ — работниками сторонних организаций, у которых был допуск на территорию предприятия, и сливали топливо им в грузовые автомобили. При этом цена за топливо, согласно договоренности, была значительно ниже рыночной. », — пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Вырученные деньги преступники делили поровну. Мужчин задержали при очередной перепродаже.

По фактам хищений возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.