Иностранцам могут запретить владение и управление значимыми интернет-ресурсами в России

29.07.2019 [Общество]

В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами. Автор инициативы — единоросс Антон Горелкин, пишут «Ведомости».

В законопроекте говорится, что владение иностранцев и иностранных компаний должно ограничиваться 20% долей или акций. Но в отличие от СМИ работу в России такого ресурса с большей долей иностранцев все же может разрешить специальная правительственная комиссия.

- Поправки расплывчато описывают, что такое значимый информационный ресурс: учитывается количество его пользователей, объем и состав накапливаемой информации, ожидаемый эффект для развития национальной информационной и коммуникационной инфраструктуры, технологий обмена данных. Таким ресурсом может быть признан сайт или программное обеспечение, которое позволяет владельцу собирать данные о российских пользователях, - пишут "Ведомости".

Предполагается, что под действие нового закона могут попасть различные интернет-площадки и цифровые платформы, мобильные приложения и даже операторы связи. Ограничение направлено на IT-компании, работающие в России, прежде всего «Яндекс» и Mail.ru Group. 

Антон Горелкин считает, что информационно значимыми будут признаны 3–5 сервисов, в этот список могут попасть даже операторы связи. Это стратегические игроки, которые обрабатывают огромное количество данных, включая персональные данные. При этом это фактически иностранные компании с непрозрачной, по мнению депутата, структурой собственности.

Тэги: власть, IT-проекты

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