Спортивная акция «Бегущие огни» пройдёт в Вологде в парке Ветеранов 31 июля

29.07.2019 [Спорт]

31 июля в парке Ветеранов пройдёт спортивный флэшмоб «Бегущие огни».

Организатор забега – спортивный проект «Движение “О”»  - призывает участников брать с собой фонарики и светоотражатели.

Предусмотрены мероприятия для всех поколений: детский забег на 300 метров, «пеший марш ветеранов» - 2 километра и классический забег на дистанции 3.8 и 7.6 километра. Командное участие приветствуется.

Сбор участников назначен на 20-00 в парке Ветеранов. До начала забегов в 21-00 на месте сбора пройдёт регистрация спортсменов, развлекательная программа и разминки.

Все участники флэшмоба получат вкусные призы и памятные дипломы.

«И конечно будут призовые места и награды для пяти участников, чей финиш станет самым эффектным!», - сообщают организаторы акции

Подтвердить своё участие в забеге можно на сайте проекта

Тэги: забег

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