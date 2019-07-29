Спортивная акция «Бегущие огни» пройдёт в Вологде в парке Ветеранов 31 июля

31 июля в парке Ветеранов пройдёт спортивный флэшмоб «Бегущие огни».

Организатор забега – спортивный проект «Движение “О”» - призывает участников брать с собой фонарики и светоотражатели.

Предусмотрены мероприятия для всех поколений: детский забег на 300 метров, «пеший марш ветеранов» - 2 километра и классический забег на дистанции 3.8 и 7.6 километра. Командное участие приветствуется.

Сбор участников назначен на 20-00 в парке Ветеранов. До начала забегов в 21-00 на месте сбора пройдёт регистрация спортсменов, развлекательная программа и разминки.

Все участники флэшмоба получат вкусные призы и памятные дипломы.

«И конечно будут призовые места и награды для пяти участников, чей финиш станет самым эффектным!», - сообщают организаторы акции

Подтвердить своё участие в забеге можно на сайте проекта.