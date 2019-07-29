170-летний дуб, растущий в Бабаевском районе, включили в список памятников живой природы

29.07.2019 [Общество]

В усадьбе Хвалевское Бабаевского района Вологодской области прошло торжественное открытие памятника живой природы «Дуб черешчатый». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава района Юрий Парфёнов.

Редкое дерево занесено в Красную книгу Вологодской области.

«Понимая значение старовозрастных деревьев, которые являются немыми свидетелями жизни их предков, потомки предыдущих владельцев усадьбы пригласили обследовать старовозрастный дуб экспертов из Москвы. В проведении работ принимал участие директор Вологодского филиала Центра древесных экспертиз», - рассказал Юрий Парфёнов

После обследования дерева, владельцы усадьбы – Юрий и Вера Войцеховские - подали заявку на сайт всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». В апреле 2019 года дуб получил статус памятника.

На прошлой неделе владельцам усадьбы вручили сертификат с подтверждением точного возраста дерева – 170 лет.  На месте произрастания дуба открыта памятная доска.

«…в Вологодской области теперь будет некоторое время храниться переходящий символ Всероссийской эстафеты "Дерево - памятник живой природы"», - добавил Юрий Парфёнов.

Всего теперь, по данным сайта rosderevo.ru, на территории Вологодской области произрастают  5 деревьев – памятников живой природы. Ранее их было шесть, но, как ранее писал Newsvo, в Тарногском районе в 2016 году погибла 426-летняя сосна "Красава" высотой 14 метров. По легенде «Красава» была культовым, реликтовым деревом. Существует предание, что к сосне принесли женщину, которая долго не могла разродиться, и здесь, у священной сосны, женщина родила сына. В стволе дерева были видны несколько камней, что подтверждает его причастность к древним обрядам.

Тэги: деревья, памятник
Фото со страницы главы Бабаевского района Юрия Парфенова

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