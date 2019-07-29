53-летняя череповчанка ударила ножом пристававшего к ней собутыльника: тот умер

53-летняя жительница Череповца подозревается в убийстве собутыльника: она ударила мужчину ножом, когда тот начал к ней приставать. Позже пострадавший скончался от острой кровопотери.

Тело 55-летнего мужчины нашли вечером 27 июля в коридоре коммунальной квартиры на улице Мира в Череповце. О происшествии в полицию сообщил жилец одной из комнат, сообщив, что это он ударил погибшего ножом. Прибывшие на место следователи обнаружены обильные следы крови в комнате признавшегося в убийстве мужчины, а также изъято орудие преступления. Однако во время проверки показаний череповчанина выяснилось, что он лжет.

- Следователи СК России подробно допросили сожительницу задержанного мужчины, которая была вынуждена признаться, что это она нанесла смертельное ножевое ранение пострадавшему. Она рассказала, что ее сожитель привел незнакомца в квартиру, где они распивали спиртное, а когда хозяин жилища заснул, гость стал оказывать ей знаки внимания и в ходе произошедшей ссоры она ударила его клинком ножа в область ключицы, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

После удара пострадавший сумел выбить дверь комнаты и попытался уйти, но в коридоре квартиры упал и скончался. Выяснилось, что ударом ножа была повреждена плечевая артерия, что вызвало острую кровопотерю.

Решается вопрос об аресте женщины.

Ранее Newsvo писал, что в Вологде пенсионерка во время ссоры ударила ножом в грудь 29-летнего сына: мужчина скончался. Трагедия произошла в ночь на 30 ноября 2018 года в одном из домов на улице Профсоюзной. И обвиняемая, и погибший были пьяны. Поссорились они из-за того, что сын пришел домой пьяный.