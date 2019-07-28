Жители нескольких районов Вологды возмущены грязной водой из-под крана

Жители Вологды возмущаются в соцсети грязной водой из-под крана. Судя по комментариям, коричневая или мутная вода уже несколько часов течет в домах нескольких районов со стороны западного берега реки Вологда.

Так, о грязной воде из крана написали жители улиц Герцена, Чехова, Рабочей, Можайского, Зосимовской, 3 Интернационала, Советского проспекта, Тепличного микрорайона. В домах некоторых перечисленных улиц с понедельника отключают горячую воду, а люди не успели помыться. При этом никаких объявлений с предупреждением не было.

Долгое время из-под крана текла вода с песком, потом она стала просто грязной:

- Вот такая вода бежит из крана по улице Октябрьская. Горводоканал без предупреждения ведет ремонтные работы. А люди сидят без чистой воды. Даже машины не предоставили с чистой водой, - пишет Олег Булатов.

В диспетчерской людям говорят, что нужно подождать, когда вода протечет, однако вологжане пишут, что это не помогает. Кроме того, людям придется платить за грязную воду:

- ГДЕ наш ГУБЕРНАТОР??? Почему в реальной ситуации людям не организована помощь с подвозом чистой воды??? И почему люди должны ПЛАТИТЬ за слив грязнущей воды??? - спрашивает Анна Бабошина. - В диспетчерской города сказали, чтобы пропустили в кранах воду, интересно кто за эту воду заплатит, - пишет Злата Любимова. - Прикол в том,что даже после 20-минутного протока такая же грязь течет, - комментирует Мария.

Вологжане, у которых в это время были включены стиральные машины, рассказали Newsvo, что белая детская одежда теперь стала грязновато-бежевого цвета.