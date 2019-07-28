В Череповце мужчина погиб, застряв в проходе между гаражами

28.07.2019 [Происшествия]

В Череповце спасатели выезжали в гаражи на улице Олимпийской, чтобы извлечь тело мужчины, зажатое между двумя конструкциями. Инцидент произошел 27 июля.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, мужчина застрял в проходе между двумя металлическими гаражами и погиб.

«Около 11.25 к нам поступил вызов из полиции, просили помочь в деблокировке тела погибшего, — рассказал cherinfo.ru директор спасательной службы Дмитрий Санакоев. — Мужчина в возрасте около 50 лет находился между двумя металлическими гаражами. Он залез между ними, проем идет на сужение, выбраться, видимо, не смог. Предположительно, около суток он там находился. Врачи диагностировали асфиксию, то есть так сдавило, что он не смог дышать. .

C помощью гидроинструмента спасатели сдвинули один из гаражей, тело передали полиции. По одной из версий, погибший пытался срезать путь.

Личность мужчины устанавливается.

 

 

 

Тэги: гибель человека, гаражи

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