21-летний череповчанин напал на таксиста с ножом

28.07.2019 [Происшествия]

21-летний житель Череповца подозревается в нападении на таксиста. Молодой человек заказал машину, приехал в безлюдное место и несколько раз ударил водителя ножом.

Сигнал о происшествии в дежурную часть поступил из одного городского кафе: туда зашел 23-летний мужчина с ножевыми ранениями, который попросил вызвать скорую помощь и полицию. Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что пострадавшего, который работает водителем такси, несколько раз ударили ножом в разные части тела. 

Вскоре правоохранители установили лицо, причастное к нападению. Им оказался ранее не судимый 21-летний мужчина.

- Спустя двое суток после нападения скрывавшийся от правоохранительных органов злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Стражам правопорядка мужчина рассказал, что заранее продумал план действий.  Вооружившись ножом, злоумышленник вызвал такси с улицы Боршодской с конечной точкой прибытия в Зашекснинский район города в безлюдное место. Прибыв по адресу, пассажир потребовал, чтобы водитель вышел из машины, и стал угрожать ножом, на что от таксиста поступил отказ, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Череповчанин не ожидал такого поворота событий и начал наносить удары ножом водителю, однако тот сумел открыть пассажирскую дверь автомобиля и вытолкнул нападавшего. После этого тот скрылся в неизвестном направлении.

Задержанный свою вину признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст 162 «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Newsvo сообщал, что в ночь на 12 ноября 2018 года на Московском шоссе в Вологде двое неизвестных избили таксиста. По версии следствия, на водителя напали, чтобы ограбить.

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