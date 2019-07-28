Череповчанка Елена Черняева одержала победу на Чемпионате России по легкой атлетике

В Чебоксарах в эти дни проходит юбилейный, сотый, Чемпионат России по легкой атлетике. Череповчанка Елена Черняева одержала победу на дистанции 200 метров, показав лучший результат сезона в России — 23,16 секунд. Второй финишировала Наталья Погребняк, третьей - Марина Максимова.



Днем ранее, на дистанции 100 метров, которую ещё называют "королевской", череповчанка с результатом 11,52 секунды завоевала бронзовую медаль. Победителем на этой дистанции стала Кристина Сивкова из Москвы, девушек разделили 17 сотых секунды.