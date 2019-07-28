Череповчанка Елена Черняева одержала победу на Чемпионате России по легкой атлетике

28.07.2019 [Спорт]
Череповчанка Елена Черняева одержала победу на Чемпионате России по легкой атлетике

В Чебоксарах в эти дни проходит юбилейный, сотый, Чемпионат России по легкой атлетике. Череповчанка Елена Черняева одержала победу на дистанции 200 метров, показав лучший результат сезона в России — 23,16 секунд. Второй финишировала Наталья Погребняк, третьей -  Марина Максимова.

Днем ранее, на дистанции 100 метров, которую ещё называют "королевской", череповчанка с результатом 11,52 секунды завоевала бронзовую медаль. Победителем на этой дистанции стала Кристина Сивкова из Москвы, девушек разделили 17 сотых секунды.

Тэги: лёгкая атлетика
Фото из группы "ВФЛА / Легкая атлетика России" в "ВКонтакте"

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце скончался 36-летний боксер Артем Игнатьев
В Вологде появилось еще одно ПАТП-1
Премьер Дмитрий Медведев: "Если губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять"
Тело 17-летнего студента, покончившего с собой в Великом Устюге, могут эксгумировать
«Я с вами»: Борис Гребенщиков поддержал зеленую набережную в Вологде
Администрация Вологды не стала покупать контактные сети вологодских троллейбусов
 «Я/МЫ набережная»: сотни вологжан пришли на митинг против бетонирования берегов реки
В Вологодской области будут разводить атлантического лосося
В Великом Устюге мигранта из Узбекистана оштрафовали за незаконную продажу специй
Виктория Цуранова из Вологды выиграла конкурс красоты мужского журнала «MAXIM»
23.07.2019 [БлогоVO]

Здравствуйте, я – диванный критик

1581
1
23.07.2019 [Общество]

«Я с вами»: Борис Гребенщиков поддержал зеленую набережную в Вологде

3622
3
22.07.2019 [БлогоVO]

Эксперты о набережной Вологды

1252
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде начали обустраивать площадку для выгула собак на берегу Золотухи
В Череповце мужчина погиб, застряв в проходе между гаражами
21-летний череповчанин напал на таксиста с ножом
1,3 тысячи человек задержали в Москве во время акции за свободные выборы
Вологжанка за 500 рублей стала фиктивным руководителем четырех фирм
Череповчанка Елена Черняева одержала победу на Чемпионате России по легкой атлетике
Лекция об истории железнодорожного вокзала в Вологде пройдет в областной библиотеке 1 августа
 


26.07.2019 [Общество]

«Зачем нам такой город?»: многодетным семьям в Охмыльцево в Вологде пришлось делать дорогу из линокрома

2138
0
28.07.2019 [БлогоVO]

Ради чего нужно было остервенело избивать людей, не предоставлявших ни для кого никакой угрозы?

164
0
20.07.2019 [Обзор Прессы]

Росстат назвал количество россиян с официальной зарплатой свыше 1 млн рублей

823
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика