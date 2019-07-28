В Чебоксарах в эти дни проходит юбилейный, сотый, Чемпионат России по легкой атлетике. Череповчанка Елена Черняева одержала победу на дистанции 200 метров, показав лучший результат сезона в России — 23,16 секунд. Второй финишировала Наталья Погребняк, третьей - Марина Максимова.
Днем ранее, на дистанции 100 метров, которую ещё называют "королевской", череповчанка с результатом 11,52 секунды завоевала бронзовую медаль. Победителем на этой дистанции стала Кристина Сивкова из Москвы, девушек разделили 17 сотых секунды.
Череповчанка Елена Черняева одержала победу на Чемпионате России по легкой атлетике
28.07.2019 [Спорт]
В Чебоксарах в эти дни проходит юбилейный, сотый, Чемпионат России по легкой атлетике. Череповчанка Елена Черняева одержала победу на дистанции 200 метров, показав лучший результат сезона в России — 23,16 секунд. Второй финишировала Наталья Погребняк, третьей - Марина Максимова.
Фото из группы "ВФЛА / Легкая атлетика России" в "ВКонтакте"