Лекция об истории железнодорожного вокзала в Вологде пройдет в областной библиотеке 1 августа

26.07.2019 [Культура]

Лекцию об истории вологодского железнодорожного вокзала прочитает в областной библиотеке пресс-секретарь Вологодского региона СЖД Лилия Сенченко. 

- Слушатели узнают, в каком году был построен вологодский железнодорожный вокзал, и почему возникла путаница с датой его строительства. Лилия Сенченко расскажет о том, как выбирали место для здания, какого цвета оно было первоначально, сколько раз его достраивали и почему мы не знаем имени архитектора.

В ходе лекции будут представлены копии уникальных документов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве: проект  здания с планом всех внутренних помещений, пояснительная записка к нему и смета на строительство Вологодско-Архангельской железной дороги. Кроме того, все желающие смогут увидеть известные и редкие снимки вокзала разных лет.

Встреча состоится 1 августа по адресу: ул. М. Ульяновой, д. 1, зал № 12. Начало в 18 часов, вход свободный.

Тэги: лекция, библиотека

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