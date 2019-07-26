Лекция об истории железнодорожного вокзала в Вологде пройдет в областной библиотеке 1 августа

Лекцию об истории вологодского железнодорожного вокзала прочитает в областной библиотеке пресс-секретарь Вологодского региона СЖД Лилия Сенченко.

- Слушатели узнают, в каком году был построен вологодский железнодорожный вокзал, и почему возникла путаница с датой его строительства. Лилия Сенченко расскажет о том, как выбирали место для здания, какого цвета оно было первоначально, сколько раз его достраивали и почему мы не знаем имени архитектора.

В ходе лекции будут представлены копии уникальных документов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве: проект здания с планом всех внутренних помещений, пояснительная записка к нему и смета на строительство Вологодско-Архангельской железной дороги. Кроме того, все желающие смогут увидеть известные и редкие снимки вокзала разных лет.

Встреча состоится 1 августа по адресу: ул. М. Ульяновой, д. 1, зал № 12. Начало в 18 часов, вход свободный.