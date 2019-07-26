В Вологде идет сбор канцтоваров для детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области

26.07.2019 [Общество]
В Вологде идет сбор канцтоваров для детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области

В Вологде открыли пункт сбора гуманитарной помощи для детей из пострадавшего от наводнения города Тулун Иркутской области. С 25 июля по 15 августа  «Российское движение школьников» («РДШ») проводит акцию «Рюкзак для друга».

В рамках акции дети из разных регионов России могут поделиться школьными принадлежностями со своими сверстниками из Тулуна. В пункты приёма помощи можно принести любые канцелярские принадлежности и рюкзаки.

«Наверняка у каждого найдутся нетронутые с прошлого года пара ручек и тетрадка. В Управлении образования администрации Тулунского района подтвердили, что ждут посылки РДШ», — сайт «Российского движения школьников».

Пункт сбора гуманитарной помощи в Вологде открыт в областном молодежном центре «Содружество» по адресу: ул. Лермонтова, д. 31.

Партнёр акции — ОАО «Российские железные дороги» поможет доставить посылки в пункт назначения.

«В Тулуне посылки примет Всероссийский студенческий корпус спасателей, который помогает затопленному городу с конца июня. 1 сентября 1632 школьника, чьи семьи пострадали от наводнения, отправятся в класс с подарками от друзей со всех концов страны», — говорится на сайте РДШ.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня 2019 года из-за длительных дождей. Из зон подтопления эвакуировали почти 2600 человек. По данным на 11 июля 2019, погибло 25 человек. В пик паводка максимальный уровень реки Ия в городе Тулун поднимался до отметки 14 метров (при критической отметке 700 см).

Тэги: гуманитарная помощь, дети, школьники

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