Пловец из Вологды Дмитрий Асхабов завоевал золото Олимпийского фестиваля в Баку

25.07.2019 [Спорт]
Пловец из Вологды Дмитрий Асхабов завоевал золото Олимпийского фестиваля в Баку

Пловец из Вологды Дмитрий Асхабов стал победителем Европейского юношеского Олимпийского фестиваля. Соревнования проходили в Азербайджане, их участниками стали около 3600 спортсменов от 14 до 18 лет из 50 стран мира.

В первый же день соревнований воспитанники вологодской школы плавания принесли медали в копилку сборной России. Так, Дмитрий Асхабов стал победителем на дистанции 200 метров брассом. Анастасия Маркова, которая в полуфинале на дистанции 200 метров баттерфляем показала второй результат (2:13.47), в итоге стала только четвертой.

Фестиваль завершится 27 июля.

Тэги: плавание
Фото: https://vk.com/club157408733

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