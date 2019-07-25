Пловец из Вологды Дмитрий Асхабов завоевал золото Олимпийского фестиваля в Баку

Пловец из Вологды Дмитрий Асхабов стал победителем Европейского юношеского Олимпийского фестиваля. Соревнования проходили в Азербайджане, их участниками стали около 3600 спортсменов от 14 до 18 лет из 50 стран мира.



В первый же день соревнований воспитанники вологодской школы плавания принесли медали в копилку сборной России. Так, Дмитрий Асхабов стал победителем на дистанции 200 метров брассом. Анастасия Маркова, которая в полуфинале на дистанции 200 метров баттерфляем показала второй результат (2:13.47), в итоге стала только четвертой.



Фестиваль завершится 27 июля.