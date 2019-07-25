В зоопарке Деда Мороза в Великом Устюге появился контактный вольер с кроликами

25.07.2019 [Общество]
В зоопарке Деда Мороза в Великом Устюге появился контактный вольер с кроликами

В зоопарке Деда Мороза, который расположен на территории вотчины зимнего волшебника в Великом Устюге, появился контактный вольер с кроликами.

- Контактный вольер с кроликами - один из самых долгожданных, нас постоянно про них спрашивали. Был подготовлен новый вольер и 5 милых декоративных кролика переселились в него. Теперь вы можете зайти к ним в гости, погладить и покормить наших красавцев, - сообщается на странице зоосада в соцсети.

В соседнем с кроликами вольере поселилась курица декоративной породы с цыплятами. По словам сотрудников зоопарка, декоративные куры свободно расхаживают по его территории. Почти все они выведены в инкубаторе, но есть две особи, которые сами высидели цыплят. 

- Одну из таких мы посадили в отдельный вольер, и теперь каждый может понаблюдать за заботливой мамашей и ее детворой, - сообщает зоопарк.

Ранее Newsvo сообщал, что в ботаническом саду Вологды в июне появился новый обитатель - снежная лиса Алиса. Это выведенная людьми порода лис, в дикой природе они не живут.

 

Тэги: зоосад Деда Мороза, животные, кролики
Фото со страницы Зоопарка Деда Мороза в соцсети "ВКонтакте"

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