Пожарная команда добровольцев появилась в селе Девятины Вытегорского района

Подразделение добровольной пожарной команды появилось в селе Девятины Вытегорского района. Охват его деятельности - более 4 тысяч жителей 14 населенных пунктов.

Создание условий для работы добровольной пожарной охраны является обязанностью сельских поселений, но зачастую их бюджеты ограничены. Поэтому в 2019 году было принято решение о выделении из областного бюджета субсидии в размере почти 2 млн. рублей на обеспечение деятельности пяти добровольных пожарных команд. За счет этих средств такие подразделения в течение целого года будут обеспечены ГСМ, запчастями, освещением, отоплением и другими необходимыми ресурсами.

Технику дружинам предоставит противопожарная служба Вологодской области. Местные администрации в рамках своих полномочий должны подготовить здания для размещения пожарной техники и подобрать ответственных добровольцев, которые будут нести дежурство на основной работе или на дому, но с обязательством прибыть по вызову в течение 5 – 10 минут.

«Первым таким подразделением стала добровольная пожарная команда села Девятины, - рассказал заместитель губернатора Виктор Рябишин. - Сегодня мы видим результат совместной работы области, района и поселения: есть подготовленное здание, есть исправный пожарный автомобиль, а самое главное – есть добровольцы, готовые защищать от пожаров своих близких и соседей».

По словам замгубернатора, в правительстве Вологодской области уже принято решение о расширении поддержки развития добровольной пожарной охраны. В следующем году еще пять аналогичных подразделений появится на территории области, при этом созданные в этом году будут поддержаны в тех же объемах – почти 400 тысяч рублей в год на одно подразделение.