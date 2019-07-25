Череповчанка Валерия Соколова выиграла Чемпионат Евразии по конному спорту

25.07.2019 [Спорт]

Спортсменка из Череповца стала победительницей международных соревнований по конному спорту. 

19 июля в Московской области прошел первый в истории Чемпионат Евразии по конному спорту. На базе подмосковного Maxime Park собрались лучшие всадники из Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и России.

Череповчанка Валерия Соколова в составе сборной России одержала победу в командных соревнованиях и заняла 4 место в личном первенстве по программе "Средний приз 1".

Отметим также, что череповчанка Елизавета Юрченко на лошади по кличке Гульничка, заняла 4 место в абсолютном зачете на Международных соревнованиях по выездке CDI 2* Y/J/Ch с результатом 66.383%
 

Тэги: конный спорт

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