Больше половины россиян не считают себя ответственными за происходящее в стране

Число жителей, считающих, что они не несут ответственности за происходящие в России события, по сравнению с 1999 годом увеличилась вдвое - с 27% респондентов в 1999 году до 54%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

А россиян, убежденных в том, что ответственность должна быть разделена, стало меньше: 20 лет назад такую позицию занимали 50% россиян, сейчас - 42% респондентов.

По данным "Левада-центра", 60% россиян считают, что рядовой человек не может нести ответственность за работу исполнительной власти (в 1999 году такую позицию занимали 43% жителей). Уверенных в том, что рядовой гражданин разделяет с властями ответственность, стало 36% (в 1999 году их было 40%).

57% респондентов считают, что человек не должен разделять ответственность за политику своей страны в прошлом (в июле 2008 года такую позицию занимали 50% опрошенных).

Опрос был проведен 27 июня - 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.