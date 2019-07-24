Три новых автомобиля купили в Вологодский технический колледж для занятий со студентами

Три новых автомобиля — два «Газона» и «КамАЗ» — купили в Вологодский технический колледж. На эти цели из областного бюджета выделили 4,5 миллиона рублей.

— С сентября 2019 года учреждение сможет использовать два новых грузовых автомобиля: ГАЗон NEXT 2824LU (российский грузовой автомобиль в семействе пятого поколения среднетоннажников) и КАМАЗ 43253 (российский двухосный бортовой грузовой автомобиль-тягач). Автомобили заменят устаревшие среднетоннажные грузовики марки ЗИЛ в грузовом парке колледжа, — сообщает пресс-служба областного правительства.

В колледже готовят водителей категории «С», автомехаников и трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства.

При этом получить профессию «Автомеханик» учат в Вологде и селе Кубенском Вологодского района (там есть филиал учебного заведения). В прошлом году конкурс на эту специальность составил 4 человека на место.

В колледже считают, что новая техника позволит более качественно готовить водителей грузовиков.