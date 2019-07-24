Вологжанин бросился в погоню за тремя мужчинами, похищавшими вещи из чужого гаража в Лукьяново

Сотрудники Росгвардии задержали троих жителей Вологды, похитивших имущество из гаражного бокса в ГСК «Северный» в Лукьяново.



«Накануне около 22:00 к наряду группы задержания вневедомственной охраны на перекрестке улиц Мохова — Благовещенская областного центра обратился вологжанин. Мужчина пояснил, что поехал в свой гараж в ГСК «Северный» в микрорайоне Лукьяново и обратил внимание на автомобиль Газель. Неизвестные граждане грузили из бокса вещи и металлические изделия в кузов и, увидев мужчину, резко все бросили и уехали на авто», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.



Мужчина попытался преследовать нарушителей, но те успели скрыться.



В это же время к сотрудникам Росгвардии обратился ещё один мужчина. Он рассказал, что из кузова двигающейся ему навстречу "Газели" на дорогу выпал двигатель, который чуть не повредил его автомобиль.

«Мужчина проследовал за отечественным авто и запомнил его номер», - пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

На место происшествия были отправлены три наряда вневедомственной охраны. Один из них обнаружил разыскиваемый автомобиль на улице Засодимского и задержал водителя – 48-летнего вологжанина. Второй наряд находился на месте выпавшего из Газели двигателя. За ним пришёл 33-летний местный житель. Третий наряд при осмотре места происшествия – гаража в ГСК «Северный», обнаружил 33-летнего вологжанина. Он сказал, что якобы проходил мимо и решил заночевать в открытом боксе.



Все трое были доставлены в отдел полиции, где выяснилось, что задержанные знакомы.



Устанавливается сумма ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские выясняют причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.