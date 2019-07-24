Дорогу Вологда-Норобово обещают отремонтировать к 1 сентября

В Вологодском районе ремонтируют дорогу Вологда-Норобово. Работы ведутся за счет федеральных и областных средств, их общая стоимость - 319 млн. рублей.

Как сообщает сайт областного правительства, планируется отремонтировать 21,5 км автодороги Вологда-Норобово, а также две прилегающие к ней территории - подъезд к деревне Минькино (1,5 км) и подъезд к селу Непотягово (0,7 км), всего 23,7 км.

«В настоящий момент полным ходом идут асфальтобетонные работы, укладывается нижний слой асфальта. Здесь будут применяться одни из самых лучших материалов и технологий, которые есть на территории области. Во-первых, будет использован специальный перегружатель асфальтобетона Shattle Buggy, который позволяет поддерживать равномерную температуру, оптимальный состав асфальтобетонной смеси, плюс на отдельных участках было принято решение сделать усиление конструкции дорожной одежды, чтобы исключить появления отраженных трещин. Также здесь асфальтобетон категории «тип Б-1», то есть все материалы в нем повышенной прочности, - подчеркнул начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.

Он также отметил, что дорогу ремонтируют в рамках создания Вологодской городской агломерации. На трассе ежедневно, особенно в выходные, наблюдается интенсивное автомобильное движение.

Подрядная организация - АО «ВАД» - планирует завершить работы к осени 2019 года.