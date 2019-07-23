В Никольском районе начальница отделения почты заимствовала деньги из кассы, чтобы гасить кредиты 

23.07.2019 [Происшествия]

Никольский районный суд вынес обвинительный приговор местной жительнице - бывшему руководителю одного из почтовых отделений муниципалитета. Пользуясь служебным положением, она присваивала деньги из кассы. 

По материалам дела, полицейским поступила информация о том, что в одном из отделений почтовой связи регулярно обнаруживаются недостачи. Ежемесячно из торговой выручки пропадало порядка 10-15 тысяч рублей. 

В ходе проверки выяснилось, что деньги присваивала начальница почтового отделения. Она чистосердечно в этом призналась и пояснила, что деньги были нужны ей для погашения кредитов. За полгода она присвоила около 170 тысяч рублей. 

«Так как подозреваемая изначально сотрудничала со следствием и выразила готовность возмещать материальный ущерб, уголовное дело рассматривалось судом в особом порядке», - пресс служба УМВД по Вологодской области 


Учитывая частичную компенсацию ущерба, положительную характеристику с места работы, отсутствие судимости и раскаяние обвиняемой, суд назначил ей наказание в виде 1.5 лет лишения свободы условно.

Тэги: Почта России, полиция, присвоение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной
Минус "Янтарь плюс": как в Череповецком районе разворовали детский лагерь
В Череповце скончался 36-летний боксер Артем Игнатьев
Верховный суд РФ признал незаконным решение Вологодской гордумы о застройке берега возле Ледовой арены
Жители Великого Устюга возмущены контрактами на уборку улиц с фирмой, которая некачественно работала в прошлом году
Тариф на вывоз ТКО в Вологде сделали таким же, как в Череповце
В Череповце беременная женщина попала в больницу после ДТП
Премьер Дмитрий Медведев: "Если губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять"
В Череповце ОПГ под руководством полицейского обвиняется в серии грабежей и краж
«Лидеры берут стабильно в каждом раунде по пять-шесть вопросов из семи»: как в Вологде играют в паб-квизы
23.07.2019 [Общество]

Мэрия Череповца оштрафует подрядчика, ответственного за озеленение города, на 1,3 млн рублей

479
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Сигма», «Взлет» или «Ультра»: в Вологде выбирают название для нового центра поддержки одаренных детей
В Вологде «Магистраль» продолжает бетонировать набережную, игнорируя требования проектной документации
В Никольском районе начальница отделения почты заимствовала деньги из кассы, чтобы гасить кредиты 
Новый УЗИ-аппарат за 17 млн рублей купили в областную больницу в Череповце
В Великом Устюге мигранта из Узбекистана оштрафовали за незаконную продажу специй
Череповчанин Даниил Портнов завоевал серебро Чемпионата России по легкой атлетике
Из-за схода с рельсов в Коми грузового поезда Воркута-Череповец временно закрыты продажи билетов на 11 поездов
 


20.07.2019 [Общество]

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной

5685
0
23.07.2019 [БлогоVO]

Здравствуйте, я – диванный критик

313
0
20.07.2019 [Обзор Прессы]

Росстат назвал количество россиян с официальной зарплатой свыше 1 млн рублей

592
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика