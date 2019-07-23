В Никольском районе начальница отделения почты заимствовала деньги из кассы, чтобы гасить кредиты 

Никольский районный суд вынес обвинительный приговор местной жительнице - бывшему руководителю одного из почтовых отделений муниципалитета. Пользуясь служебным положением, она присваивала деньги из кассы.



По материалам дела, полицейским поступила информация о том, что в одном из отделений почтовой связи регулярно обнаруживаются недостачи. Ежемесячно из торговой выручки пропадало порядка 10-15 тысяч рублей.



В ходе проверки выяснилось, что деньги присваивала начальница почтового отделения. Она чистосердечно в этом призналась и пояснила, что деньги были нужны ей для погашения кредитов. За полгода она присвоила около 170 тысяч рублей.

«Так как подозреваемая изначально сотрудничала со следствием и выразила готовность возмещать материальный ущерб, уголовное дело рассматривалось судом в особом порядке», - пресс служба УМВД по Вологодской области



Учитывая частичную компенсацию ущерба, положительную характеристику с места работы, отсутствие судимости и раскаяние обвиняемой, суд назначил ей наказание в виде 1.5 лет лишения свободы условно.