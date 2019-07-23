Новый УЗИ-аппарат за 17 млн рублей купили в областную больницу в Череповце

Современную ультразвуковую диагностическую систему экспертного класса стоимостью более 17 млн. рублей приобрели в областную больницу №2 в Череповце. Новая техника позволяет получать изображения сверхвысокой четкости, на которых видны малейшие патологические изменения любых внутренних органов (щитовидной железы, легких, брюшной полости, сердца и др.). Это дает возможность на ранней стадии выявлять онкологические заболевания, уточнять диагноз, определять тактику лечения.

«С новым оборудованием, оснащенным специальным датчиком, удобно выполнять, например, чреспищеводную эхокардиографию, – рассказывает заведующая отделением функциональной диагностики второй областной больницы Мария Козлова. – Такой метод помогает выявить в органах наличие опухолей или тромбов и детально описать их размеры, конфигурацию, месторасположение. Проводится это исследование в тех случаях, когда обычное УЗИ по ряду причин невозможно».

Этот аппарат также применятся при пункционной биопсии: врач под постоянным УЗИ-контролем с помощью иглы получает материал для последующего гистологического исследования. Биопсия необходима при подозрении на онкологические заболевания.