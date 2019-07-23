В Великом Устюге мигранта из Узбекистана оштрафовали за незаконную продажу специй

23.07.2019 [Общество]

Суд в Великом Устюге оштрафовал 24-летнего гражданина Узбекистана Ахмадулло Н.  за незаконную торговлю восточными специями. 

20 июля Ахмадулло продавал специи на ярмарке в Великом Устюге. При себе он имел разрешение на временное проживание, выданное УФМС России по Нижегородской области, а вот документов, дающих право на трудовую деятельность в Вологодской области, у мужчины нет. Полицейскими был составлен протокол об административном правонарушении. 

В суде мигрант пояснил, что на ярмарку его пригласили друзья. Срок его разрешения на временное проживание истекает 1 августа, и до этой даты он намерен уехать в Узбекистан. 

«При назначении наказания суд учел характер допущенного  нарушения и то, что ранее он к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, а также нарушения общественного порядка на территории РФ не привлекался», - объединённая пресс-служба судов Вологодской области. 

Суд назначил Ахмадулло Н. штраф в 2000 рублей без выдворения за пределы РФ. 

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Ранее Newsvo сообщал, что прошлым летом на празднике в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге задержали двух нелегальных мигрантов из республики Конго. За игру на барабанах на празднике «Экватор Нового года» один из мигрантов получил от АУК ВО «Культурно-просветительский центр Дом Деда Мороза» 40 тысяч рублей наличными - так написано в решении суда.

Тэги: мигранты

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