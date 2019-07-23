Череповчанин Даниил Портнов стал серебряным призером Чемпионата России по легкой атлетике. Соревнования в категории Masters проходили в Москве, в них приняли участие более 500 спортсменов старше 35 лет.
Даниил Портнов завоевал серебряную медаль в прыжках в длину с разбега, показав результат 6.19 м.
Известно, что ранее Даниил Портнов занимался конькобежным спортом, был призером Чемпионата и Кубка России. Завершив свою конькобежную карьеру в 2008 году, он продолжил пробовать себя в других видах спорта.
Череповчанин Даниил Портнов завоевал серебро Чемпионата России по легкой атлетике
23.07.2019 [Спорт]
Череповчанин Даниил Портнов стал серебряным призером Чемпионата России по легкой атлетике. Соревнования в категории Masters проходили в Москве, в них приняли участие более 500 спортсменов старше 35 лет.
22.07.2019 [БлогоVO]
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