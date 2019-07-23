Из-за схода с рельсов в Коми грузового поезда Воркута-Череповец временно закрыты продажи билетов на 11 поездов

23.07.2019 [Происшествия]

Из-за схода с рельсов в Коми грузового поезда Воркута-Череповец временно закрыты продажи билетов на одиннадцать поездов. Среди них проходящие через Вологду поезда №041 и №375 «Воркута-Москва».

Так, по данным сайта «Северной железной дороги», с 23 по 26 июля 2019 года закрываются продажи проездных документов по всему маршруту следования следующих поездов:

№041 Воркута – Москва;

№375 Воркута – Москва;

№77 Воркута – Санкт-Петербург;

№267 Сосногорск – Новороссийск;

№287 Воркута – Белгород;

№309 Воркута – Адлер;

№89 Воркута – Нижний Новгород;

№257 Сосногорск – Адлер;

№311 Воркута – Новороссийск;

№21 Лабытнанги- Москва;

№209 Лабытнанги – Москва.

Кроме того, до 26 июля изменяются маршруты следования ряда пассажирских поездов. Поезда, следующие до Усинска, Воркуты и Лабытнанги, будут следовать до станции Сосногорск. Поезда из Воркуты и Лабытнанги проследуют до станции Ираель.

- По прибытии поездов на станции Сосногорск и Ираель поезда будут направлены до станций отправления. Пассажиры, которым необходимо преодолеть барьерное место, воспользуются автобусным сообщением, - сообщает пресс-служба СЖД.

В ночь на 22 июля на железнодорожной станции Керки в Коми с полотна сошли 23 вагона (из 54) грузового состава Воркута - Череповец. ЧП парализовало движение поездов на этом участке минимум на двое суток. Основная версия аварии - проливные дожди, которые размыли пути.

По данным на утро 23 июля, подняты все сошедшие с рельсов вагоны. Восстановлен габарит пути. Ведутся работы по отсыпке земляного полотна.

В ликвидации задействовано более 300 сотрудников СЖД. Работы ведутся круглосуточно в три смены.

Тэги: РЖД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной
Строительство целлюлозного комбината в Череповецком районе может начаться после выборов
Минус "Янтарь плюс": как в Череповецком районе разворовали детский лагерь
Верховный суд РФ признал незаконным решение Вологодской гордумы о застройке берега возле Ледовой арены
В Череповце скончался 36-летний боксер Артем Игнатьев
Жители Великого Устюга возмущены контрактами на уборку улиц с фирмой, которая некачественно работала в прошлом году
Тариф на вывоз ТКО в Вологде сделали таким же, как в Череповце
В Череповце беременная женщина попала в больницу после ДТП
В Череповце ОПГ под руководством полицейского обвиняется в серии грабежей и краж
«Лидеры берут стабильно в каждом раунде по пять-шесть вопросов из семи»: как в Вологде играют в паб-квизы
22.07.2019 [БлогоVO]

Эксперты о набережной Вологды

776
0
20.07.2019 [Общество]

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной

5600
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Никольском районе начальница отделения почты заимствовала деньги из кассы, чтобы гасить кредиты 
Новый УЗИ-аппарат за 17 млн рублей купили в областную больницу в Череповце
В Великом Устюге мигранта из Узбекистана оштрафовали за незаконную продажу специй
Череповчанин Даниил Портнов завоевал серебро Чемпионата России по легкой атлетике
Из-за схода с рельсов в Коми грузового поезда Воркута-Череповец временно закрыты продажи билетов на 11 поездов
Вологодский госуниверситет капитально отремонтирует профилакторий «Политехник»
Реализация проектов «Народного бюджета» стартовала на территории еще трех ТОСов в Вологде
 


20.07.2019 [Общество]

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной

5600
0
23.07.2019 [БлогоVO]

Здравствуйте, я – диванный критик

3
0
20.07.2019 [Обзор Прессы]

Росстат назвал количество россиян с официальной зарплатой свыше 1 млн рублей

578
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика