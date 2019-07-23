Из-за схода с рельсов в Коми грузового поезда Воркута-Череповец временно закрыты продажи билетов на 11 поездов

Из-за схода с рельсов в Коми грузового поезда Воркута-Череповец временно закрыты продажи билетов на одиннадцать поездов. Среди них проходящие через Вологду поезда №041 и №375 «Воркута-Москва».

Так, по данным сайта «Северной железной дороги», с 23 по 26 июля 2019 года закрываются продажи проездных документов по всему маршруту следования следующих поездов:

№041 Воркута – Москва;

№375 Воркута – Москва;

№77 Воркута – Санкт-Петербург;

№267 Сосногорск – Новороссийск;

№287 Воркута – Белгород;

№309 Воркута – Адлер;

№89 Воркута – Нижний Новгород;

№257 Сосногорск – Адлер;

№311 Воркута – Новороссийск;

№21 Лабытнанги- Москва;

№209 Лабытнанги – Москва.

Кроме того, до 26 июля изменяются маршруты следования ряда пассажирских поездов. Поезда, следующие до Усинска, Воркуты и Лабытнанги, будут следовать до станции Сосногорск. Поезда из Воркуты и Лабытнанги проследуют до станции Ираель.

- По прибытии поездов на станции Сосногорск и Ираель поезда будут направлены до станций отправления. Пассажиры, которым необходимо преодолеть барьерное место, воспользуются автобусным сообщением, - сообщает пресс-служба СЖД.

В ночь на 22 июля на железнодорожной станции Керки в Коми с полотна сошли 23 вагона (из 54) грузового состава Воркута - Череповец. ЧП парализовало движение поездов на этом участке минимум на двое суток. Основная версия аварии - проливные дожди, которые размыли пути.

По данным на утро 23 июля, подняты все сошедшие с рельсов вагоны. Восстановлен габарит пути. Ведутся работы по отсыпке земляного полотна.



В ликвидации задействовано более 300 сотрудников СЖД. Работы ведутся круглосуточно в три смены.