Реализация проектов «Народного бюджета» стартовала на территории еще трех ТОСов в Вологде

23.07.2019 [Общество]
Реализация проектов «Народного бюджета» стартовала на территории еще трех ТОСов в Вологде

Двор дома № 66 по проспекту Победы, фото из группы «ТОС „Проспект Победы“, г. Вологда» в соцсети

Реализация проектов в рамках программы «Народный бюджет» стартовала на территории еще трех ТОСов в Вологде.

Так, уже через неделю жители ТОСа «Гагаринский» смогут опробовать новые спортивные сооружения на улице Тендрякова. Они будут отличаться от тех, которые есть на стадионе «Витязь». 
Установка оборудования идет полным ходом. Активисты предупреждают, что в в течение первых трех дней после монтажа заниматься на спортсооружениях нельзя, поскольку они должны основательно закрепиться. 

На днях техника также приступила к благоустройству к спортивной площадки на территории ТОСа «Ковырино» по адресу Южакова, 67а . ТОС распределял 1 миллион рублей из бюджета города Вологды, в ноябре 2018 года жители общим голосованием решили потратить их на обустройство спортивной площадки. 

За спортплощадку также проголосовали и жители проспекта Победы. По проекту одноименного ТОСа во дворе дома №66 в скором времени появится беговая дорожка. Работы по ее благоустройству уже идут.  Кроме этого, во дворе этого дома оборудуют велодорожку, воркаут для уличной гимнастики, полосу препятствий и другие сооружения. По мнению активистов, после благоустройства двор станет местом отдыха жителей микрорайона. 

Напомним, что в этом году по программе «Народный бюджет ТОС» в Вологде будет реализовано 37 проектов. На это из бюджета города выделено 36 млн рублей. Каждый ТОС получил от 500 тысяч рублей до 1,5 млн рублей в зависимости от численности населения, проживающего на территории.

Проект «ТОСы в Вологде» реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.

Тэги: ТОСы
Сюжет: ТОСы в Вологде

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