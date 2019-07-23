Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков проведет бесплатный мастер-класс в Вологде

23 июля олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, боксер Гайдарбек Гайдарбеков проведет в Вологде мастер-класс. Вечером в городской школе боевых искусств спортсмен расскажет о своей спортивной карьере и проведет тренировку.

По словам председателя Федерации бокса Вологды Алексея Пшеничникова, визит мастера спорта состоится в рамках празднования Международного дня бокса.

«К слову, на встречу с известным боксером придут не только боксеры из Вологды и всей Вологодской области, но и спортсмены из соседних областей: Архангельской и Ярославской. Возрастных ограничений нет, пообщаться с ним смогут школьники, студенты и опытные боксеры», — говорит Алексей Пшеничников.

Встреча с боксером состоится в 18.30 на ул. Предтеченская, 8. Также запланированы фото- и автографсессия.

42-летний Гайдарбек Гайдарбеков из Дагестана два раза представлял Россию на Олимпийских играх. В 2000 году в Сиднее он выиграл серебро в категории до 75 кг. Четырьмя годами позже на Олимпийских играх в Афинах он стал победителем и получил золотую медаль в той же категории.