Малоимущим вологжанам компенсируют стоимость оборудования для приема цифрового и спутникового ТВ

23.07.2019 [Общество]

В Вологодской области малоимущим, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны компенсируют стоимость оборудования для приема цифрового и спутникового телевидения. Соответствующее решение было принято накануне на заседании регионального правительства.

Сейчас, по данным сайта областного правительства, цифровым сигналом телевидения охвачено более 98% жителей региона. Имея соответствующее оборудование (цифровую приставку или телевизор с функцией приема цифрового сигнала), они могут смотреть 20 телеканалов и слушать 3 радиостанции. Оставшимся 2% жителей после отключения аналогового вещания, которое планируют полностью отключить в октябре 2019 года,  будет доступно только спутниковое ТВ.

По данным правительства Вологодской области, компенсации будут предоставляться малоимущим гражданам, инвалидам по слуху, а также инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Тем, кто в зоне охвата цифрового телевещания, выплатят до 1000 рублей компенсации за покупку цифровой приставки. Если льготник живет вне зоны охвата цифрового телевещания, ему будет выплачена компенсация за покупку комплекта спутникового телевидения – до 4 500 рублей.

- Обратиться за компенсацией можно будет в Центр социальных выплат по месту жительства после 1 октября 2019 года. При себе необходимо иметь товарный чек на приобретение оборудования, - сообщает сайт областного правительства.

Сообщается также, что во всех районах и городских округах Вологодской области работают штабы волонтеров, которые помогают населению подключиться к цифровому ТВ.  Почти 500 человек совершают подомовые обходы и помогают настраивать оборудование.

Кроме того, в регионе работает горячая линия по вопросам перехода на цифровое телевещание – 8 (8172) 230-235.

Тэги: телевидение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной
Строительство целлюлозного комбината в Череповецком районе может начаться после выборов
Минус "Янтарь плюс": как в Череповецком районе разворовали детский лагерь
Верховный суд РФ признал незаконным решение Вологодской гордумы о застройке берега возле Ледовой арены
В Череповце скончался 36-летний боксер Артем Игнатьев
Жители Великого Устюга возмущены контрактами на уборку улиц с фирмой, которая некачественно работала в прошлом году
Тариф на вывоз ТКО в Вологде сделали таким же, как в Череповце
В Череповце беременная женщина попала в больницу после ДТП
В Череповце ОПГ под руководством полицейского обвиняется в серии грабежей и краж
«Лидеры берут стабильно в каждом раунде по пять-шесть вопросов из семи»: как в Вологде играют в паб-квизы
22.07.2019 [БлогоVO]

Эксперты о набережной Вологды

697
0
20.07.2019 [Общество]

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной

5462
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский госуниверситет капитально отремонтирует профилакторий «Политехник»
Реализация проектов «Народного бюджета» стартовала на территории еще трех ТОСов в Вологде
На улице Транспортной в Вологде установили девять новых уличных светильников
В Тотемском районе построят новый дом культуры
Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков проведет бесплатный мастер-класс в Вологде
Малоимущим вологжанам компенсируют стоимость оборудования для приема цифрового и спутникового ТВ
Мэрия Череповца оштрафует подрядчика, ответственного за озеленение города, на 1,3 млн рублей
 


20.07.2019 [Общество]

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной

5462
0
22.07.2019 [БлогоVO]

Почему же у нас все через жопу

478
0
20.07.2019 [Обзор Прессы]

Росстат назвал количество россиян с официальной зарплатой свыше 1 млн рублей

551
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика