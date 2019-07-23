Малоимущим вологжанам компенсируют стоимость оборудования для приема цифрового и спутникового ТВ

В Вологодской области малоимущим, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны компенсируют стоимость оборудования для приема цифрового и спутникового телевидения. Соответствующее решение было принято накануне на заседании регионального правительства.

Сейчас, по данным сайта областного правительства, цифровым сигналом телевидения охвачено более 98% жителей региона. Имея соответствующее оборудование (цифровую приставку или телевизор с функцией приема цифрового сигнала), они могут смотреть 20 телеканалов и слушать 3 радиостанции. Оставшимся 2% жителей после отключения аналогового вещания, которое планируют полностью отключить в октябре 2019 года, будет доступно только спутниковое ТВ.

По данным правительства Вологодской области, компенсации будут предоставляться малоимущим гражданам, инвалидам по слуху, а также инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Тем, кто в зоне охвата цифрового телевещания, выплатят до 1000 рублей компенсации за покупку цифровой приставки. Если льготник живет вне зоны охвата цифрового телевещания, ему будет выплачена компенсация за покупку комплекта спутникового телевидения – до 4 500 рублей.

- Обратиться за компенсацией можно будет в Центр социальных выплат по месту жительства после 1 октября 2019 года. При себе необходимо иметь товарный чек на приобретение оборудования, - сообщает сайт областного правительства.

Сообщается также, что во всех районах и городских округах Вологодской области работают штабы волонтеров, которые помогают населению подключиться к цифровому ТВ. Почти 500 человек совершают подомовые обходы и помогают настраивать оборудование.

Кроме того, в регионе работает горячая линия по вопросам перехода на цифровое телевещание – 8 (8172) 230-235.