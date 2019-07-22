В Череповце скончался 36-летний боксер Артем Игнатьев

22.07.2019 [Общество]

В Череповце умер чемпион России и призер чемпионата мира по боксу Артем Игнатьев. Ему было 36 лет.

О скоропостижной смерти спортсмена в своей группе в соцсети сообщила "Федерация олимпийского бокса города Вологды". По словам коллег-спортсменов, Артем скончался накануне.

- Артём добрейшей души человек. Скромный, воспитанный, целеустремленный и преданный своему делу. Он по-настоящему любил бокс. Соболезнуем родным и близким! Похороны Артёма пройдут, в среду, в Череповце.

Артем Игнатьев родился 11 сентября 1982 года в Череповце. Учился в средней школе №25, параллельно занимался во дворце бокса "Олимп". В 2000 году юноша выигрывает звание чемпиона России по боксу среди юниоров в весе 51 кг. На международных соревнованиях среди юниоров в Италии, победив в трёх боях, в том же году занимает первое место. На чемпионате мира в Будапеште в финале Артёму достался боксёр с Кубы. За три секунды до окончания боя счет был 22:22, однако итоговый счет - 23:22 в пользу кубинца. Артёму вручают серебряную медаль, и он выполняет норматив МСМК. В 2001 году Артём стал чемпионом России среди юниоров в весе до 54 кг. В 2002 году - бронзовым призёром чемпионата России среди взрослых.

Тэги: спортсмены, смерть

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной
Строительство целлюлозного комбината в Череповецком районе может начаться после выборов
Верховный суд РФ признал незаконным решение Вологодской гордумы о застройке берега возле Ледовой арены
Минус "Янтарь плюс": как в Череповецком районе разворовали детский лагерь
Тариф на вывоз ТКО в Вологде сделали таким же, как в Череповце
Жители Великого Устюга возмущены контрактами на уборку улиц с фирмой, которая некачественно работала в прошлом году
В Череповце беременная женщина попала в больницу после ДТП
В Череповце ОПГ под руководством полицейского обвиняется в серии грабежей и краж
В Вологде загорелся деревянный дом 19 века на улице Герцена
«Лидеры берут стабильно в каждом раунде по пять-шесть вопросов из семи»: как в Вологде играют в паб-квизы
19.07.2019 [Общество]

Минус "Янтарь плюс": как в Череповецком районе разворовали детский лагерь

3147
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На ремонте и установке новых уличных фонарей в Вологодской области сэкономили 20 млн рублей
С 1 сентября оплатить проезд на автобусах ПАТП № 1 можно будет бесконтактной банковской картой
В Череповце скончался 36-летний боксер Артем Игнатьев
Премьер Дмитрий Медведев: "Если губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять"
Администрация Вологды через суд забрала у фирмы недостроенную автостоянку на Окружном шоссе
«Вологодский молочный завод» стал резидентом ТОСЭР в Череповце
Суд вынес приговор жителю Сокола, который убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета
 


20.07.2019 [Общество]

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной

5117
0
22.07.2019 [БлогоVO]

Концепция развития общественного транспорта города Вологда

149
0
20.07.2019 [Обзор Прессы]

Росстат назвал количество россиян с официальной зарплатой свыше 1 млн рублей

487
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика