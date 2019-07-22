В Череповце скончался 36-летний боксер Артем Игнатьев

В Череповце умер чемпион России и призер чемпионата мира по боксу Артем Игнатьев. Ему было 36 лет.

О скоропостижной смерти спортсмена в своей группе в соцсети сообщила "Федерация олимпийского бокса города Вологды". По словам коллег-спортсменов, Артем скончался накануне.

- Артём добрейшей души человек. Скромный, воспитанный, целеустремленный и преданный своему делу. Он по-настоящему любил бокс. Соболезнуем родным и близким! Похороны Артёма пройдут, в среду, в Череповце.

Артем Игнатьев родился 11 сентября 1982 года в Череповце. Учился в средней школе №25, параллельно занимался во дворце бокса "Олимп". В 2000 году юноша выигрывает звание чемпиона России по боксу среди юниоров в весе 51 кг. На международных соревнованиях среди юниоров в Италии, победив в трёх боях, в том же году занимает первое место. На чемпионате мира в Будапеште в финале Артёму достался боксёр с Кубы. За три секунды до окончания боя счет был 22:22, однако итоговый счет - 23:22 в пользу кубинца. Артёму вручают серебряную медаль, и он выполняет норматив МСМК. В 2001 году Артём стал чемпионом России среди юниоров в весе до 54 кг. В 2002 году - бронзовым призёром чемпионата России среди взрослых.