Администрация Вологды через суд забрала у фирмы недостроенную автостоянку на Окружном шоссе

22.07.2019 [Общество]

Арбитражный суд удовлетворил иск администрации Вологды к  ООО «Вологодский лес» об изъятии у фирмы объекта незавершенного строительства на Окружном шоссе.

В апреле 2015 года администрация Вологды и индивидуальный предприниматель заключили договор  аренды участка для строительства крытой автостоянки на Окружном шоссе. Земля была сдана бизнесмену сроком на три года.

Проект был реализован бизнесменом лишь частично, а в феврале 2018 года  недостроенная автостоянка со степенью готовности 27% была продана ООО «Вологодский лес». Чтобы достроить объект, фирма обратилась в администрацию, желая продлить срок аренды, но получила отказ.  Кроме того, в январе 2019 года чиновники обратилась с иском в арбитражный суд Вологодской области, требуя изъятия у «Вологодского леса» объекта незавершенного строительства «в целях реализации его с публичных торгов». Суд встал на сторону администрации города.

- В рассматриваемом споре право на заключение договора аренды земельного участка без торгов для завершения строительства уже реализовано предпринимателем Ш., поэтому Общество лишено льготных оснований для аренды того же участка земли, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге суд постановил изъять у «Вологодского леса» участок с объектом незавершенного строительства, встречный иск предприятия к администрации Вологды с требованием продлить договор аренды был отклонен.

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