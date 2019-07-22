«Вологодский молочный завод» стал резидентом ТОСЭР в Череповце

22.07.2019 [Экономика]

ООО «Вологодский молочный завод», дочернее предприятие «Нева Милк», внесено в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Череповец». Соответствующее решение принято Министерством экономического развития РФ.

Фирма планирует построить на Кирилловском шоссе завод по производству полутвердых сыров и сливочного масла. Продукцию будут поставлять в крупнейшие торговые сети страны.

По данным официального сайта мэрии Череповца, общий объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей, сейчас проект строительства нового завода проходит госэкспертизу.

Как ранее сообщал Newsvo, статус резидента ТОСЭР  освобождает от уплаты налога на имущество и земельного налога, кроме того, снижаются выплаты налога на прибыль.  

ООО «Вологодский молочный завод» зарегистрировано в Череповце в 2016 году, генеральный директор – Максим Малыгин. Судя по информации, размещенной на сайте инвестиционного агентства Вологодской области, проект завода по производству сыров должен был быть реализован в 2016-2019 годах, однако предприятие пока не построено. Объем инвестиций ранее также назывался другой - около полумиллиарда рублей.

Тэги: сыры, завод, молочная продукция, ТОСЭР

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