Выставка картин, посвященных театру, открылась в Череповце

Выставка «Наш свет – театр…» открылась 21 июля в Художественном музее Череповца. На ней представлены 157 акварельных и графических работ на тему театра из коллекции заместителя гендиректора ПАО «Северсталь Менеджмент» Алексея Егорова. Среди экспонатов - портреты артистов, эскизы декораций, театральных костюмов.

- Заслуживают внимания работы Александра Бенуа – эскиз костюма персонажа оперы Петра Чайковского «Пиковая дама», Льва Бакста – эскиз декораций и костюмов к спектаклю «Федра», иллюстрация Николая Рериха к пьесе Мориса Метерлинка «Семь принцесс». На выставке демонстрируются работы Федора Федоровского к опере Николая Римского-Корсакова «Садко», Петра Вильямса к комедии Мольера «Тартюф», Константина Рудакова к оперетте «Принцесса цирка», - сообщает сайт департамента культуры и туризма Вологодской области.

Выставка организована в рамках мероприятий Года театра в России и будет работать в музее на Советском проспекте, 30А до 6 августа.

Алексей Егоров обладает одним из крупнейших в России собраний акварели и графики XVI – середины ХХ вв., русской, японской и западноевропейской бронзовой скульптуры ХIХ – начала ХХ вв. Собранные им предметы искусства демонстрировались на выставках в Государственном Историческом Музее, Государственной Третьяковской галерее, Рыбинском музейном объединении, Школе акварели Сергея Андрияки.