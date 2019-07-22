На Онежском озере в Вытегорском районе погиб моторист теплохода

В Вытегорском районе следователи проводят проверку по факту гибели на Онежском озере моториста теплохода «Александр Обухов». Трагедия произошла накануне, 21 июля, около 10 часов утра.

По версии следствия, 40-летний моторист-рулевой теплохода, буксировавшего баржу, проходил вдоль борта судна и внезапно упал в воду. Члены команды сразу подняли его на палубу, но мужчина был уже мертв.

- По одной из версий, мужчина мог упасть за борт из-за ухудшения самочувствия и потери сознания. По словам коллег, упав, в воде он уже не подавал признаков жизни, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В каюте погибшего следователи обнаружили лекарства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, точную причину смерти моториста установит экспертиза.

Ранее Newsvo сообщал, что в конце июня круизный теплоход «Княжна Анастасия» с тремя сотнями людей на борту сел на мель в Кирилловском районе. Судно следовало в Москву с острова Кижи, инцидент произошел у причала в Горицах. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.