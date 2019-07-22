В Вытегре осудили инспектора рыбоохраны, который требовал с рыбаков взятку 300 килограммами налима

22.07.2019 [Происшествия]

В Вытегре осудили экс-инспектора рыбоохраны, который требовал с рыбаков взятку в виде 300 килограммов налима. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в мае 2018 года. Обвиняемый, находясь при исполнении, узнал, что бригадир рыболовецкой бригады отгрузил в нарушение установленного порядка, без договора, 100 килограммов корюшки двум местным жителям. Стоит отметить, что у покупателей были документы, подтверждающие законность приобретения рыбы, и ветеринарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции.

- Обвиняемый 17.05.2018 под угрозой привлечения их к административной ответственности за якобы незаконную деятельность,  потребовал взятку в виде 300 килограммов рыбы породы налим, общей стоимостью 24 тыс. рублей. Получить он ее не смог ввиду отсутствия у вытегорцев затребованных ресурсов, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Кроме того, как полагают следователи, обвиняемый сообщал знакомому рыбаку, когда в акватории Онежского озера не будет инспекторов и полицейских. Другого своего знакомого он сам приглашал на рыбалку, зная, что добыча рыбы на озере с применением самоходного плавающего транспортного средства и запрещенных орудий является незаконной.

Когда полицейские 2 июня 2018 года обнаружили обвиняемого на браконьерском судне, тот организовал изготовление и предъявление им планового (рейдового) задания, оправдывающего пребывание инспектора рыбоохраны на судне.

В итоге суд признал экс-инспектора виновным в покушении на мошенничество и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Тэги: взятки, рыбнадзор, приговор

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