Бензин марки Аи-92 в Вологодской области стоит дороже, чем в Санкт-Петербурге

22.07.2019 [Общество]

Вологодская область на третьем месте в Северо-Западном федеральном округе по стоимости литра бензина Аи-92. По данным Вологдастата, в июне 2019 года литр данного вида топлива жители региона покупали в среднем за 43,15 рубля.

Самая высокая стоимость Аи-92 по СЗФО в Калининградской области – 44,22 рубля.  На втором месте  Мурманская область – 43,40 рублей. Дешевле, чем в Вологодской области, литр данного вида топлива можно купить в Коми (43,10 рублей), Санкт-Петербурге  (42,60 рублей), Ленинградской области (42,38 рублей), Новгородской области (42,25 рублей), Архангельской области (41,85 рубля).

Дизельное топливо в Вологодской области, по последним данным, стоит 48,44 рубля за литр. Дороже только в Мурманской области – там цена  составляет 49, 43 рубля за литр.

При этом по стоимости Аи-95 Вологодская область на четвертом месте в СЗФО, а Аи-98 в регионе самый дешевый на Северо-Западе.

Тэги: бензин, цены

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