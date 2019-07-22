Тело 17-летнего студента, покончившего с собой в Великом Устюге, могут эксгумировать

Тело 17-летнего юноши, найденное под мостом в Великом Устюге в марте 2019 года, могут в ближайшее время извлечь из места захоронения. Как стало известно Newsvo из собственных источников, сейчас по просьбе родственников следствием решается вопрос об эксгумации и проведении повторных экспертиз.

По первоначальной версии, это был суицид, однако, как сообщает издание «Провинция», отец юноши уверен, что его сын не покончил с собой, а был убит: об этом говорят травмы головы, синяки и гематомы на лице, на шее и ухе. В полиции отцу подростка сказали, что эти повреждения появились уже после смерти.

Newsvo ранее сообщал, что погибший жил в Великом Устюге и учился в медицинском колледже. 3 апреля ему бы исполнилось 18 лет, сообщает информационный центр Великий Устюг. Студент пропал 25 марта, мёртвым его нашли на следующий день.