Тело 17-летнего студента, покончившего с собой в Великом Устюге, могут эксгумировать

22.07.2019 [Происшествия]

Тело 17-летнего юноши, найденное под мостом в Великом Устюге в марте 2019 года, могут в ближайшее время извлечь из места захоронения. Как стало известно Newsvo из собственных источников, сейчас по просьбе родственников следствием решается вопрос об эксгумации и проведении повторных экспертиз.

По первоначальной версии, это был суицид, однако, как сообщает издание «Провинция», отец юноши уверен, что его сын не покончил с собой, а был убит:  об этом говорят травмы головы, синяки и гематомы на лице, на шее и ухе. В полиции отцу подростка сказали, что эти повреждения появились уже после смерти.

Newsvo ранее сообщал, что погибший жил в Великом Устюге и учился в медицинском колледже. 3 апреля ему бы исполнилось 18 лет, сообщает информационный центр Великий Устюг. Студент пропал 25 марта, мёртвым его нашли на следующий день.

Тэги: самоубийство, гибель ребенка

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной
Строительство целлюлозного комбината в Череповецком районе может начаться после выборов
В Великом Устюге прошел митинг в поддержку активистов Шиеса
Верховный суд РФ признал незаконным решение Вологодской гордумы о застройке берега возле Ледовой арены
Минус "Янтарь плюс": как в Череповецком районе разворовали детский лагерь
Тариф на вывоз ТКО в Вологде сделали таким же, как в Череповце
В Череповце беременная женщина попала в больницу после ДТП
Жители Великого Устюга возмущены контрактами на уборку улиц с фирмой, которая некачественно работала в прошлом году
В Череповце ОПГ под руководством полицейского обвиняется в серии грабежей и краж
В Вологде загорелся деревянный дом 19 века на улице Герцена
22.07.2019 [Происшествия]

Тело 17-летнего студента, покончившего с собой в Великом Устюге, могут эксгумировать

694
0
22.07.2019 [Происшествия]

В Вытегре осудили инспектора рыбоохраны, который требовал с рыбаков взятку 300 килограммами налима

309
0
20.07.2019 [Народный репортер]

Вологда. Обстрелы жилого дома. Полиция бездействует.

938
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Вологодский молочный завод» стал резидентом ТОСЭР в Череповце
Суд вынес приговор жителю Сокола, который убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета
Вологжанин Евгений Кошелев завоевал бронзу Чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов
В Вологодской области объявили набор «Волонтеров культуры»
Выставка картин, посвященных театру, открылась в Череповце
В Белозерском районе стартовали работы по берегоукреплению храма в Крохино
На Онежском озере в Вытегорском районе погиб моторист теплохода
 


20.07.2019 [Общество]

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной

4719
0
22.07.2019 [БлогоVO]

Путь, мощеный говном, булыжником и неизбывной русской тоской

198
0
20.07.2019 [Обзор Прессы]

Росстат назвал количество россиян с официальной зарплатой свыше 1 млн рублей

424
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика