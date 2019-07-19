Жители Великого Устюга возмущены контрактами на уборку улиц с фирмой, которая некачественно работала в прошлом году

Жители Великого Устюга возмущены тем, что контракты на содержание и уборку городских улиц и тротуаров заключат с той же фирмой, которая, по их словам, некачественно выполняла эти работы прошлом году. Судя по всему, ситуация с уборкой города в Великом Устюге мало чем отличается от Вологды, с той лишь разницей, что в областной столице жители жалуются на другую фирму.

- В этом году наш город так погряз в снегу и грязи, что администрация была вынуждена создать в официальной группе отдельную ветку для обсуждений состояния дорог, чтобы возмущенные устюжане складировали весь свой негатив там, а не распространяли его по сети. Несмотря на лавину критических замечаний от жителей, местную власть, похоже, качество уборки улиц полностью устраивает. Иначе никак не объяснить, почему городская администрация собирается повторно заключить два годовых контракта на уборку дорог и тротуаров с ООО "Профит", суммарной стоимостью 11.5 миллионов рублей, - пишут в паблике «Великий Устюг. Инфо».

Информация о заключении контрактов именно с этой фирмой подтвердилась. Как выяснил Newsvo, 17 июля администрация Великого Устюга провела два аукциона на выполнение соответствующих работ. Согласно информации на сайте госзакупок, на оба была подана всего одна заявка – от ООО «Профит».

Первый – на сумму 8 828 964 рублей (от ул. Красноармейская до ул. Песчаная), второй – на 2 669 042 рубля (территория от ул. Песчаная в сторону аэропорта). К слову, кроме содержания дорог, тротуаров, пожарных водоемов и остановок, фирма должна содержать контейнерные площадки. В первом контракте на это заложено 171 296 рублей, во втором – 60 185 рублей.

Журналисты «Устюжаночки» отмечают, что в этот раз содержать дорогу и тротуар рядом с ней будет одна и та же компания. Оказывается, раньше этот процесс в Великом Устюге был «организован» очень оригинально: одна фирма расчищала дороги и при этом закидывала снегом тротуары, а другая - наоборот:

- В процессе зимней уборки между подрядчиками возникали претензии друг к другу: одни заваливали тротуары, расчищая дороги, другие наоборот. Поэтому мы пришли к мнению, что заниматься дорогами и тротуарами должен один подрядчик, - сказал глава Великого Устюга Сергей Капустин.

Впрочем, некоторые жители, услышав название «Профит», и сейчас не верят, что уборка станет лучше:

- ВЫ видели как они убирают тротуары ??? Если вы живёте в Вологде, то вам не видно как они работают !! За такую уборку ,им вообще не нужно платить !! У них на балансе трактор и минитракторок , и этой техникой они убирают тротуары!! – написал Игорь Ермолин в комментариях паблика «Великий Устюг. Инфо».

Добавим, что ООО «Профит» было зарегистрировано за полтора месяца до получения первого контракта на уборку улиц в 2018 году - 31 мая 2018 года. Учредитель фирмы - Наталья Шевчук, директор с 4 апреля 2019 года - Игорь Павлов.

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