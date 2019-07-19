В Череповце беременная женщина попала в больницу после ДТП

19.07.2019 [Происшествия]

В Череповце 28-летняя женщина попала в больницу с угрозой прерывания беременности в результате ДТП. Авария произошла около 8 часов утра на Северном шоссе, 38 А.

По данным отдела ГИБДД по Череповцу, водитель ГАЗ-27527 при выезде с прилегающей территории на дорогу не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. Им управляла беременная череповчанка. Она получила открытый перелом левой голени и открытую травму коленного сустава и была госпитализирована. Ее 4-летний сын, ехавший на переднем пассажирском сидении в детском кресле со ссадиной шеи оставлен на амбулаторном лечении.

У водителя ГАЗ-27527 закрытый перелом ребра.

Тэги: ДТП
Фото отдела ГИБДД по Череповцу

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