В Череповце беременная женщина попала в больницу после ДТП

В Череповце 28-летняя женщина попала в больницу с угрозой прерывания беременности в результате ДТП. Авария произошла около 8 часов утра на Северном шоссе, 38 А.

По данным отдела ГИБДД по Череповцу, водитель ГАЗ-27527 при выезде с прилегающей территории на дорогу не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. Им управляла беременная череповчанка. Она получила открытый перелом левой голени и открытую травму коленного сустава и была госпитализирована. Ее 4-летний сын, ехавший на переднем пассажирском сидении в детском кресле со ссадиной шеи оставлен на амбулаторном лечении.

У водителя ГАЗ-27527 закрытый перелом ребра.