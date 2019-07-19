Из карьера в Усть-Кубинском районе незаконно вывозили песок и гравий

В Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи природных ресурсов в особо крупном размере. Из карьера в Усть-Кубинском районе незаконно вывозили песочно-гравийную смесь.

- В ходе проверки данной информации оперативники обнаружили, что в карьере работает спецтехника, а грузовики вывозят песочно-гравийную смесь. В дальнейшем полицейские установили, кто организовал здесь открытую добычу природных ресурсов. Им оказался уроженец Ставропольского края 1968 г.р., у которого не было разрешительных документов на данный вид деятельности, - сообщает областное УМВД.

По результатам экспертизы ущерб составил более 600 тысяч рублей. Всего из карьера было вывезено около 2300 кубических метров песчано-гравийной смеси.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного денежного штрафа.