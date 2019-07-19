«Лидеры берут стабильно в каждом раунде по пять-шесть вопросов из семи»: как в Вологде играют в паб-квизы

Различные интеллектуальные игры и паб-квизы сейчас, пожалуй, переживают пик своей популярности в Вологде. Часто одни и те же команды посещают разные игры, поэтому у них заняты практически все вечера на неделе. Помимо фанатов, есть и просто команды (таких большинство), которые просто время от времени приходят поиграть, чтобы отдохнуть и весело провести время.

Newsvo решил узнать, насколько хорошо вологодские команды справляются с заданиями по сравнению с командами из других регионов. Об этом мы спросили ведущих и организаторов игр-франшиз «Мозгобойня», «Брейнфест», «60 секунд», «KinoSecret», а также вологодских квизов «Клуб умных игр» и «Пушта».

Марина Дзельскалей, «Мозгобойня»:

- Сравнить Вологду с другими городами трудно. Во-первых, потому что пакеты вопросов в города рассылаются разные, поэтому общую статистику подвести трудно. А, во-вторых, потому что мы, организаторы, в первую очередь стараемся, чтобы игроки классно провели вечер, а не ради результатов на табло. Могу, например, сравнить вологодских игроков с череповецкими, потому что когда Череповец взял франшизу, я первое время ездила туда помогать. И вот могу сказать, что череповчане удивили меня своей реакцией. Они быстрее схватывают правила, быстрее сдают бланки с ответами. У нас, например, часто бланки сдают только когда Паша у них уже над душой стоит! Команды-лидеры есть во всех городах и в Вологде тоже. Лидеры берут стабильно в каждом раунде по 5-6 вопросов из семи и в блице почти максимум. В среднем примерно одинаково везде играют. Это даже не зависит от страны или от размеров города, маленький или миллионник. Я бы сказала, что сейчас тренд на такое проведение досуга. Практически в каждом городе сейчас 5-6 различных паб-квизов, а в крупных городах десять или больше. Безумно приятно бывает узнавать, что команды готовятся к играм, собираются дополнительно. Радует, что есть постоянные команды, что для многих наша игра уже становится образом жизни.

Яна Суворова, «Брейнфест»:

- Я всегда против того, чтобы кого-то называть лидерами. Есть команды, которые идут конкретно за победой, но есть и много таких, кто приходит провести время с друзьями, с семьёй, с коллегами. Часто приходят отметить день рождения. А что? Всё готово: тамада, фотограф, музыка! Радуюсь, какие вологжане молодцы! Очень хорошо отвечают на вопросы в разных сферах: кино, музыка, спорт, путешествия. В разные города у нас рассылаются пакеты с разными вопросами, часть из них может дублироваться, но в целом пакеты не одинаковые, поэтому точной статистики, кто лучше играет, у нас нет. Но точно могу сказать, что по количеству баллов за игру Вологда часто лидирует. Например, в этом году у нас была игра на тему киносериалов, и вологодская команда «Аура» ответила абсолютно на все вопросы игры и взяла максимум баллов впервые в истории «Брейнфеста». Часто бывает, что наши команды отвечают почти на все вопросы, но такое происходит не каждый раз. Обычно это зависит от того, какие команды пришли и от состава игроков. Знаем, что многие команды серьезно готовятся к играм - штудируют материалы по теме, отбирают игроков-специалистов в той или иной сфере.

"Клуб умных" в Вологде. Фото vk.com/smart_games_club

Жанна Левашова, «Клуб умных игр»:

- Есть те, которые всегда в лидерах, а есть, кто отвечают примерно на треть вопросов, понимают, что в лидеры не пробиться и все равно приходят на каждую игру! Эти команды – наша особенная любовь, мы стараемся их поддерживать. В Череповце есть наш родственный проект «Клуб умных игр», которые играют на наших вопросах. Там игроки угадывают чуть меньше вопросов за игру, чем в Вологде, но команды там тоже очень сильные. Однажды мы устраивали настоящий телемост с Череповцом и играли одновременно на одних и тех же вопросах. Вологда тогда выиграла. Зато Череповец круто играет в "Индиго". Я же туда целый год ездила, им занималась, они очень творческие, могут за игру в перерывах клип снять, прийти в костюмах одинаковых, кричать что-то громко и т п. У нас не так все. Наших не заставишь сфотографироваться даже как-то по-особенному, не говоря уж о костюмах.

Михаил Мокров, «60 секунд»:

- С организаторами «60 секунд» в других городах мы, разумеется, общаемся. И я бы не сказал, что в «60 секунд» в Вологде набирают больше, чем в других регионах. Я бы сказал, что у нас средние по стране результаты. Но у нас был один синхронный турнир между филиалами, тогда вологодская команда заняла третье место из 200 команд по стране.

Андрей Козлов, «KinoSecret»:

- Есть примерно три команды, которые способны конкурировать по России и занимать очковый пьедестал. Много команд среднего и вышесреднего уровня. На игру ходит стабильных десять команд, остальные то приходят, то отдыхают.

Артём Воронин, «Пушта»: