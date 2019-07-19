Задержан череповчанин, который готовил дома наркотики и сбывал их через закладки

19.07.2019 [Происшествия]

В Череповце задержали 37-летнего мужчину, который устроил дома нарколабораторию. У него в квартире изъяли крупную партию синтетического наркотического средства.

Масса нескольких пакетов с порошкообразным веществом, которое полицейские нашли у задержанного дома, - 1758 граммов. Также в квартире были обнаружены лабораторное оборудование и ингредиенты, необходимые для синтеза наркотических средств. Задержанный намеревался сбыть наркотик посредством так называемых закладок в разных районах города, сообщает областное УМВД.

Возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в крупном и особо крупном размерах». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пожизненного. 

Тэги: наркотики
Фото областного УМВД

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