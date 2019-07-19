Фестиваль кузнечного мастерства «Железное поле» пройдет в Устюжне 9-10 августа

19.07.2019 [Общество]
Фестиваль кузнечного мастерства «Железное поле» пройдет в Устюжне 9-10 августа

9-10 августа 2019 года в Устюжне состоится XIII межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Железное поле». Он проводится в рамках традиционной Поздеевской ярмарки и в этот раз посвящен Году театра в России, поэтому часть конкурсов будут связаны с этим видом искусства.

Так, кузнецам нужно будет изготовить кованую театральную маска и вешалку. Размер последней не должен превышать 50 сантиметров, выковать ее нужно вдвоем в течение 3 часов. Пара победителей получат денежный приз.

Кроме того, в эти дни в Устюжне пройдет выставка-продажа кованых изделий, конкурсы для зрителей, народные игры, мастер-классы мастеров художественных промыслов.

Тэги: кузнецы, фестивали

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