Вологодская область погасила все коммерческие кредиты

18.07.2019 [Экономика]

Областные власти заявили о досрочном погашении всех коммерческих кредитов. Полностью погасить долги перед федеральным бюджетом в Вологодской области планируют в 2024 году.

Об этом сообщила заместитель губернатора, начальник департамента финансов Вологодской области Валентина Артамонова.

- 1 июля этого года все коммерческие кредиты полностью погашены. То есть  на сегодняшний день в объеме государственного долга присутствуют только кредиты перед федеральным бюджетом. Объем долга составляет 16,4 млрд.рублей. И одна гарантия в сумме 116 млн.рублей, которая продлена до 2027 года, - пояснила Валентина Артамонова. - Сумма объема госдолга составляет менее 30 процентов от налоговых доходов. Это экономически безопасный уровень, и, учитывая, что бюджетные кредиты недорогие, со ставкой 0,1%, мы будем погашать их постепенно, в рамках проведенной реструктуризации. Полностью рассчитаться с федеральным бюджетом мы должны в 2024 году. В этом году в декабре погасим 835 млн. рублей, вследствие чего сумма долга сократится до 15,6 млрд.

Одновременно Вологодская область планирует подать заявку в Министерство финансов за получением рассрочки по уплате бюджетных кредитов еще на пять лет.

По словам Валентины Артановой, на 2020-2022 годы в области не планируют привлекать коммерческие кредиты.

Заместитель губернатора также рассказала, что итогам 2018 года объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет составил 77,8 млрд. рублей. Наиболее серьезное увеличение произошло по налогу на прибыль организаций, объем которого составил почти 25 млрд. рублей.

- Большая мечта финансистов - достигнуть отметки налоговых и неналоговых доходов в бюджет области как минимум 100 млрд рублей. К этой цифре мы стремимся, - отметила Валентина Артамонова. - В ближайшей перспективе до 2020 года мы остаемся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. То есть суммы дотаций в объеме 2 млрд рублей мы обязательно будем получать из федерального бюджета.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: бюджет, кредиты

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