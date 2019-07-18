В Вологде пройдет мастер-класс по созданию и печати гравюр

18.07.2019 [Культура]

27 июля в Вологде пройдет творческий мастер-класс по созданию и печати гравюр. Его организует Вологодская областная картинная галерея совместно с Клубом графического искусства.

Вологодские художники Владимир Лупандин, Ярослав Макаров и Евгений Шиперов покажут гостям галереи процесс печати гравюр, поделятся секретами мастерства, расскажут, что такое "экслибрис", а также подарят оттиски своих гравюр всем желающим.

В ходе мастер-класса все желающие смогут придумать собственные сюжеты на пластиковых досках, чтобы получить свежеотпечатанный оттиск со своей оригинальной картинкой.

Мастер-класс будет проходить в Доме Корбакова с 14 до 16 часов. Участие платное

Тэги: гравюры

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