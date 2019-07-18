В Вологде на 500 рублей оштрафовали организатора интеллектуальной игры за бизнес без регистрации

Суд оштрафовал организатора интеллектуально-развлекательной игры «KinoSecret» в Вологде за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации.

Решение о штрафе мировой суд вынес 16 июля.

- Судьей установлено, что Кондрашова в течение 4 месяцев с января 2019 года осуществляла предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя по проведению в помещении паба «Верхняя палуба» интеллектуально-развлекательной игры «KinoSecret», информация о которой размещалась в социальной сети «ВКонтакте». За организацию 6 игр Кондрашовой был получен доход, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Отмечается, что организатор игр с протоколом об административном правонарушении была согласна. Ее оштрафовали на минимальную сумму, предусмотренную ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ.

«KinoSecret» - это франшиза сети интеллектуально-развлекательных игр о кино, в которую играют в разных городах России и других стран. В Вологде игры «KinoSecret» проводятся с января 2017 года. Стоимость участия в игре - 300-350 рублей с человека, в команде может быть от 4 до 10 человек. Число команд может быть разным в зависимости от количества желающих и размера помещения. Согласно информации в группе «KinoSecret» в соцсети ВКонтакте, в некоторых играх в Вологде участвовали 15-16 команд, в каких-то - 27.

25 июля у «KinoSecret» в Вологде начинается шестой сезон. Добавим, что оштрафованная девушка больше не является организатором этих игр.