В Череповце ОПГ под руководством полицейского обвиняется в серии грабежей и краж

В Вологодской области завершилось расследование уголовного дела в отношении группы череповчан, планировавших ограбление ювелирного салона в Череповце. Ранее стало известно, что один из них - полицейский, а еще один мужчина уволился из МВД за два года до этого. Сейчас следственный комитет сообщает новые подробности: еще один член ОПГ тоже ранее работал в полиции, ОПГ действовала более двух лет и обвиняется в совершении нескольких десятков грабежей и краж.

29 сентября 2018 года около 17:30 шестеро мужчин 1995-1977 г.р. приехали к салону ювелирных изделий на проспекте Победы для совершения ограбления. Они были задержаны, а позднее был арестован седьмой член преступной группы.

Среди задержанных оказался сотрудник полиции 1982 г.р., а также двое его бывших коллег 1987 и 1988 г.р. Напомним, мужчина 1987 г.р. уволился из МВД в 2016 году.

По версии следствия, ОПГ в составе семи человек под руководством бывшего и действующего сотрудников полиции действовала с июля 2016 по сентябрь 2018 года в Череповце, Череповецком и Шекснинском районах.

- За это время ею совершено 27 грабежей и краж имущества предпринимателей и организаций, включая изделия из драгоценных металлов из ювелирных салонов, денег из кассы аптеки, булочной, лотерейного магазина, а также попытки вскрыть и взорвать банкоматы. Причиненный обвиняемыми ущерб оценивается как особо крупный и составляет более 9 млн. рублей. Кроме того, вскрылся и факт причастности организатора группы к произошедшему в июле 2018 года по его вине дорожно-транспортному происшествию, в котором серьезно пострадал 29-летний череповчанин, - сообщает региональное управление Следственного комитета.

В зависимости от роли каждого участники ОПГ обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.3 ст. 161, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158, п.«а» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч.3 ст.161 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Сейчас следователь составляет обвинительное заключение перед передачей дел прокурору и в суд.