Вологодские клубы лидируют в Первенстве России по футболу среди любительских команд III лиги

18.07.2019 [Спорт]
Вологодские клубы лидируют в Первенстве России по футболу среди любительских команд III лиги

Клубы из Вологды и Череповца заняли верхние строчки в турнирной таблице Первенства России по футболу среди любительских команд III лиги.

Накануне финишировал первый круг Первенства России по футболу «Золотое кольцо». Лидер турнирной таблицы, футбольный клуб «Череповец», играл в гостях против главного аутсайдера сезона - ФК «Агат» из Ярославской области. Матч завершился со счётом 8:2 в пользу череповчан. У "жёлто-черных" дублями в этом матче отметились Максим Рожин и Андрей Опанасюк.

«СДЮШОР-Вологда», занимающий второе место в таблице, принимал молодёжную команду клуба ФНЛ - ярославский «Шинник». Исход матча решил единственный гол - вологжанина Максима Мешалкина на 39 минуте. Счет 1:0.

В следующем туре, 7 августа, встретятся первая и вторая команда чемпионата. В вологодском областном дерби «СДЮШОР-Вологда» примет ФК «Череповец».
 

Тэги: Футбол
Фото: vk.com/cherepovets_football_club

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