Верховный суд РФ признал незаконным решение Вологодской гордумы о застройке берега возле Ледовой арены

17.07.2019 [Общество]
Верховный суд РФ признал незаконным решение Вологодской гордумы о застройке берега возле Ледовой арены

Верховный суд Российской Федерации встал на сторону жителей «Речного квартала» в Вологде. Напомним, вологжане уже около года пытаются добиться отмены незаконного строительства 14-этажного дома на улице Карла Маркса рядом с их жилым комплексом.

Жильцы домов, находящихся по соседству со стройкой, обратились в суд с заявлением о признании недействительным выданного фирме ООО«Реал-СВ» разрешения на строительство этого дома. Дело в том, что стройка началась на земельном участке, который является общей долевой собственностью владельцев квартир в жилом комплексе «Речной квартал. Кроме того, эта территория предназначена для размещения общественно-деловой застройки.

Осенью 2018 года строительство приостановили приставы.

Напомним, изменения в Правила землепользования и застройки Вологды, которые позволили начать эту незаконную стройку, были приняты на публичных слушаниях в декабре 2015 года, который были больше похожи на фарс. Позднее эти изменения были одобрены гордумой. Депутаты приняли решение о переводе рекреационных земель берега реки в этом месте и части Ледовой арены под жилую застройку.

Сегодня Верховный суд РФ признал его незаконным. Выиграть вологжанам дело помог юрист Евгений Молотов.

О том, как были сфальсифицированы данные о земельном участке, на котором началась стройка многоэтажки, в 2018 году писал Евгений Доможиров.

Тэги: гордума, Строительство, нарушения
Фото Newsvo предоставили жители

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